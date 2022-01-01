МЕДИЦИНСКИЕ СПРАВКИ ДОСТАВКА В ДЕНЬ ЗАКАЗА

Пропуск на работе или учебе, жесткая медкомиссия в спортивной секции или не пускают в санаторий? Любую из этих проблем решит медицинская справка, которую часто не дают в больнице. Поможем выйти из ситуации – сделаем любую справку с печатями и подписями.

Почему купить медицинскую справку в Санкт-Петербурге проще, чем получить

Банальное обращение в условиях российской больницы – это квест, даже если вы болели и наблюдались у врача. Как минимум для этого понадобится:

обратиться в районную или городскую больницу, причем пораньше, т.к. в регистратуре с самого утра столпотворение;

записаться к врачу, если в этот день у него есть часы приема;

просидеть в очереди 1-3 часа, а если это педиатр – нужно пропустить вперед всех грудников;

попасть на прием к врачу, который часто отправляет домой, если заподозрит симуляцию.

А возвращаться на работу или в школу без справки нельзя: это приведет к отчислению, увольнению или выговору, если вы пропустили больше 3 дней. Ситуация осложняется, если до каникул или отпуска еще несколько месяцев, а вам срочно нужен отдых.

Купить справку с доставкой намного быстрее и проще. К тому же абсолютно безопасно. Сделаем справку всего за час с подписями и печатями действующих врачей.

Почему купить справку без очередей – лучший выход

Наш медицинский центр выручит, если нет времени и желания обходить докторов: вас не было в городе, появилась вакансия и нужно срочно получить 029н, едите на соревнования, а врача нет.

Решаем проблемы с любыми справками:

поступающим в ВУЗ сделаем справку 086У без заболеваний;

желающим отдохнуть понадобится санаторно-курортная карта;

собираетесь идти в бассейн – выпишем справку для плаванья;

не успевайте обойти врачей к соревнованию – оформим бланк 073У;

работодатель отправил на профосмотр – подготовим 302н.

Для получения каждой из этих справок вам придется обойти от 5 до 10 врачей и сдать столько же анализов. Это огромные временные и денежные затраты, на которые не каждый согласен.

Отдельные справки, как допуск к соревнованиям, можно не успеть получить: врачи уходят в отпуск, а времени дается немного. К тому же вам могут назначить:

дополнительные анализы или пересдачу старых;

обследование у профильного специалиста.

Ситуации, когда человек не может получить справку – не редкость. Особенно часто это при проходе нарколога или психиатра. Даже малые отклонения врачи трактуют как патологию и не выдают бланк.

Платные клиники также не спасут: стоимость одного приема в Санкт-Петербурге начинается от 1500 рублей. А учитывая, что для этого необходима комиссия + анализы, одна справка обойдется в 15000-20000 рублей.

Почему купить медицинскую справку в Санкт-Петербурге лучше у нас

Справка стоит до 1500 рублей со всеми печатями и подписями. Никаких посещений врача и томления в коридоре. Пропишем все анализы и сделаем выписку из истории болезни.

Часто люди, которые купили справку, сталкиваются с проблемами: нет печатей, подписей, ошибки при заполнении полей.

Справки нашего медицинского центра решат любые проблемы:

Заполним справку по государственному образцу. В центре работают действующие врачи, которые поставят подпись, печать, заполнят необходимые поля. Кадровики, декан или работодатель не придерется к заполнению.

Цена ниже, чем осмотр. На регулярные поездки в государственную клинику вы потратите больше, чем на справку. При этом никакого дискомфорта: долгих очередей, анализов, общения с врачами.

Заполним бланк всего за час. Доставим в день подачи заявки к ближайшей станции метро.

Мы не собираем конфиденциальную информацию. Все, что нам необходимо – данные для заполнения бланка. Не оглашаем сделки медцентра и не передаем информацию о вас третьим лицам.

У нас вы сможете купить справку быстро и без очередей. Не нужно договариваться с врачом и надеяться на его понимание. Составим выписку по вашим требованиям быстро и недорого.

Как купить справку в Санкт-Петербурге

Чтобы заказать справку от врача, обратитесь к нам по телефону +7 (812) 409-62-79. Также принимаем заказы по электронной почте: [email protected].

В обращении укажите:

Какой тип справки вам необходим;

Диагноз;

Дату заболевания (при необходимости, оформим справку задним числом);

Адрес для доставки;

Тип оплаты: наличный или безналичный расчет.

Купить медицинскую справку в Санкт-Петербурге. Доставим в любую точку города в день подачи заявки.